وطنا اليوم:باشرت أمانة عمان من خلال دائرتي تشغيل الباص السريع وعمليات النقل العام بالمرحلة الثانية من تركيب اجهزة الدفع الإلكتروني، والتتبع ، وكاميرات المراقبة التلفزيونية على حافلات النقل العام ( الكوستر ) العاملة داخل حدود امانة عمان وبذلك ينتهى دور ( كنترول ) الباص الذي كان مكلفا بجمع الأجرة .
وتشمل المرحلة الثانية القيام بتركيب 200 جهاز دفع وتتبع على باصات النقل العام ( الكوستر ) بعد ان انجزت الامانة المرحلة الاولى بتركيب 150 جهاز على باصات الشركة المتكاملة ، وذلك استنادا لقرار مجلس امانة عمان رقم (215) من العام الجاري .
وبحسب الامانة ، يستطيع حامل بطاقة باص عمان أستخدامها بأي حافلة تحوي أجهزة دفع إلكتروني سواء كان باص عمان او باص التردد السريع او باصات المشغلين الأفراد و الشركات .
وتسعى الامانة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق رافعة مهمة في خدمات النقل العام ، من خلال توفير البيانات اللازمة لتخطيط خدمات النقل وإعداد الجداول الزمنية الدقيقة لتلك الخدمات .
ومن الجدير بالذكر ان أمانة عمان بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية انجزت في وقت سابق من العام الجاري ، تجهيز وسائل النقل العام بنفس الأنظمة الذكية .
يذكر ان هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج المدينة الذكية من خلال تعميم ونشر خدمات النقل الذكية بشكل تدريجي وتصاعدي وعملي يضمن قبولها وانتشارها لدى متلقي الخدمة والمشغل والجهات المنظمة
الامانة تبدأ المرحلة الثانية لتركيب أجهزة الدفع الإلكتروني على حافلات الكوستر
وطنا اليوم:باشرت أمانة عمان من خلال دائرتي تشغيل الباص السريع وعمليات النقل العام بالمرحلة الثانية من تركيب اجهزة الدفع الإلكتروني، والتتبع ، وكاميرات المراقبة التلفزيونية على حافلات النقل العام ( الكوستر ) العاملة داخل حدود امانة عمان وبذلك ينتهى دور ( كنترول ) الباص الذي كان مكلفا بجمع الأجرة .