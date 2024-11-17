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الامانة تبدأ المرحلة الثانية لتركيب أجهزة الدفع الإلكتروني على حافلات الكوستر

17 نوفمبر 2024
الامانة تبدأ المرحلة الثانية لتركيب أجهزة الدفع الإلكتروني على حافلات الكوستر

وطنا اليوم:باشرت أمانة عمان من خلال دائرتي تشغيل الباص السريع وعمليات النقل العام بالمرحلة الثانية من تركيب اجهزة الدفع الإلكتروني، والتتبع ، وكاميرات المراقبة التلفزيونية على حافلات النقل العام ( الكوستر ) العاملة داخل حدود امانة عمان وبذلك ينتهى دور ( كنترول ) الباص الذي كان مكلفا بجمع الأجرة .
وتشمل المرحلة الثانية القيام بتركيب 200 جهاز دفع وتتبع على باصات النقل العام ( الكوستر ) بعد ان انجزت الامانة المرحلة الاولى بتركيب 150 جهاز على باصات الشركة المتكاملة ، وذلك استنادا لقرار مجلس امانة عمان رقم (215) من العام الجاري .
وبحسب الامانة ، يستطيع حامل بطاقة باص عمان أستخدامها بأي حافلة تحوي أجهزة دفع إلكتروني سواء كان باص عمان او باص التردد السريع او باصات المشغلين الأفراد و الشركات .
وتسعى الامانة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق رافعة مهمة في خدمات النقل العام ، من خلال توفير البيانات اللازمة لتخطيط خدمات النقل وإعداد الجداول الزمنية الدقيقة لتلك الخدمات .
ومن الجدير بالذكر ان أمانة عمان بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية انجزت في وقت سابق من العام الجاري ، تجهيز وسائل النقل العام بنفس الأنظمة الذكية .
يذكر ان هذه المبادرة تأتي ضمن برنامج المدينة الذكية من خلال تعميم ونشر خدمات النقل الذكية بشكل تدريجي وتصاعدي وعملي يضمن قبولها وانتشارها لدى متلقي الخدمة والمشغل والجهات المنظمة


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