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بعد الطب البشري .. أطباء الأسنان تبحث تعديل لائحة أجورها

17 نوفمبر 2024
بعد الطب البشري .. أطباء الأسنان تبحث تعديل لائحة أجورها

وطنا اليوم:أكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي بأن لائحة الأجور الخاصة بالطب البشري لا تشمل أجور أطباء الأسنان ، لافتاً إلى أن لائحة أجور أطباء الأسنان تختلف بشكل كامل عن لائحة أجور الطب البشري .
وبين بأن النقابة تجري الآن مباحثات مع وزارة الصحة لتعديل لائحة أجور أطباء الأسنان المعتمدة منذ عام 1999 ، مشيراً إلى أن أجور بعض الإجراءات الطبية التي يقوم بها أطباء الأسنان لا تغطي تكاليف الإجراء .
ولفت إلى أن لائحة أجور أطباء الأسنان ظالمة بالنظر إلى الارتفاع الذي طرأ على كُلف الإجراءات الطبية التي يقوم بها أطباء الأسنان والمواد الأولية المستخدمة في هذه الإجراءات .


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