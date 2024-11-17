مهيدات: تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024 تعزز الأمن الغذائي

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن صدور تعليمات تتبع الغذاء لسنة 2024 والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 5959 بتاريخ 31 تشرين أول 2024.

وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات إلى أن التعليمات جاءت لغايات تعزيز الأمن الغذائي عبر تتبع مسار الأغذية من المصدر وحتى الوصول إلى المستهلك وتكامل المنظومة الرقابية على الغذاء خلال كافة مراحل تداول الغذاء بدءا من المواد الخام وصولا إلى المنتج النهائي، إضافة إلى توفير معلومات عن مخزون المواد الغذائية سواء المصنعة أو الخام.

وأضاف أن التعليمات تعزز سرعة الاستجابة لما يستجد من مخاطر صحية قد تهدد سلامة المستهلك مثل سحب المنتجات الغذائية في حال تبين وجود مخاطر وبما يعزز سلامة ومأمونية الغذاء المتداول وزيادة الثقة بالمنتجات الغذائية الأردنية محلياً ودولياً وبما يلبي متطلبات التصدير لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت مهيدات إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن تطبيق التعليمات من حيث فتح أسواق خارجية تصديرية جديدة للمنتج الغذائي الأردني وزيادة صادرات المنتجات الغذائية الأردنية للأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي فضلا عن المساهمة في دعم المنشآت والمصانع الغذائية الأردنية من خلال تعزيز الموثوقية في المنتج الغذائي الأردني .

ويذكر أن إجراءات التتبع تعتبر جزءاً أساسياً من تدابير الصحة الواردة في قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 ويعتبر تنفيذها إلزاميا حسب أحكام المادة (3/أ/17) والتي تلزم المنشآت الغذائية بضرورة تطبيق نظام للتتبع، واستمرارا لدور المؤسسة في تطوير واستحداث منظومة التشريعات القانونية المتخصصة والأسس والتعليمات الناظمة لعمل المؤسسة لمواكبة التطورات والمتطلبات الراهنة وآخر المستجدات العلمية والعالمية ما يشكل ركيزة أساسية لتعزيز دور المؤسسة الريادي في مجال الغذاء.