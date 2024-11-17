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96 شهيدا في 6 مجازر لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

17 نوفمبر 2024
96 شهيدا في 6 مجازر لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة

وطنا اليوم:ارتفع عدد ضحايا مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اليوم إلى 96 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين، من بينهم أكثر من 72 استشهدوا في مجازر للاحتلال في بيت لاهيا شمالي القطاع.
وقال الإعلام الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال “ارتكب اليوم 4 مجازر وحشية” في بيت لاهيا أسفرت عن أكثر من 72 شهيدا، كما ارتكب الاحتلال مجزرتين في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع بقصف منازل استشهد على إثرها 24 فلسطينيا.
وجاء معظم الشهداء في بيت لاهيا نتيجة استمرار عمليات النسف الإسرائيلية المكثفة للمباني والمربعات السكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومدينة غزة (شمال)، ومخيمي النصيرات والبريج (وسط)، ومدينة رفح (جنوب)، وفق شهود عيان.
وقال المركز الفلسطيني للإعلام اليوم إن الاحتلال قصف بطائراته الحربية منازل مأهولة بالسكان في مشروع بيت لاهيا، أسفرت إحدى الغارات عن 50 شهيدا والأخرى عن 15 شهيدا في حصيلة أولية.
وقال شهود عيان إن الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا مكونا من 5 طوابق في مشروع بيت لاهيا، مما أدى إلى استشهاد 50 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.
وأضاف الشهود أن المنزل كان يؤوي أكثر من 70 نازحا، وتم تدميره بالكامل على رؤوس من فيه.
وفي المنطقة نفسها، استشهد 15 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا آخر كان يؤوي نازحين، حسب شهود عيان، كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على منزل آخر في بيت لاهيا.
وأشار الشهود إلى أن عمليات انتشال الضحايا في بيت لاهيا تواجه صعوبات كبيرة، بسبب تواصل القصف الإسرائيلي على المنطقة وغياب أي خدمات للدفاع المدني والإسعاف بسبب الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال على المنطقة.
وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ صباح اليوم نسف المنازل في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، “باستخدام الروبوتات والبراميل المتفجرة، مما يؤدي إلى محو أحياء سكنية كاملة”.
في غضون ذلك، أفاد مصدر طبي بوصول جثامين 11 فلسطينيا وعديد من المصابين نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل طوال الليلة الماضية على مخيم البريج وسط قطاع غزة.


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