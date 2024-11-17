طالبات “الملك عبدالله الثاني للتميز” و “وادي موسى” ينضممن لتحدي “الشباب الآن” لتنمية الإرث الثقافي

وطنا اليوم_شاركت طالبات مدرستي “الملك عبدالله الثاني للتميز” في معان و “وادي موسى للبنات” في فعاليات برنامج “الشباب الآن – الأردن” الذي تموله شركة البوتاس العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتنفذه شركة جسور.

وفي ورشات عمل مشتركة أقيمت على مدار يومين في مركز تدريب المهندسين بنقابة المهندسين في عمان، تنافست الطالبات في تقديم أفكار مبتكرة لتنمية الإقتصاد الإرثي في عدد من المواقع الأثرية، حيث اختارت طالبات معان موقعي جرش وعجلون الأثريَين، بالإضافة الى قلعة تدمر في سوريا كموقع عربي، بينما ركزت طالبات وادي موسى على مدينة وقلعة الكرك كموقعين أردنيَين أحدهما رئيسي والآخر ثانوي، إلى جانب “قلعة الشقيف” اللبنانية.

وتميّزت العديد من العروض بالأفكار المبتكرة للترويج السياحي والاقتصادي، رغم أنها لا تزال في مرحلة المسودّة الأولى، حيث استفادت الطالبات من شروحات الخبير في الإرث الثقافي الدكتور جان ياسمين، الذي اختارته اليونسكو لتقييم موقع “أم الجمال” الأردني، حول أهمية التراث العالمي والحفاظ عليه.

كما تضمن البرنامج زيارة ميدانية تثقيفية إلى قلعة عمّان، تخلّلتها شروحات قيمة حول الموقع التاريخي والدور الذي لعبه فنّ العمارة للحضارات المتعاقبة عبر العصور في مراكمة القيمة التراثية لهذا المعلَم بالذات.

عادت الطالبات إلى معان ووادي موسى متحمسات للبدء بالتحضير للمرحلة التالية من المنافسة، والتي تتضمن زيارات ميدانية للمواقع الأردنية التي اخترنها، تمهيداً لتقديم مسودة ثانية من العروض.

تجر الإشارة إلى أن برنامج “الشباب الآن – الأردن” يهدف إلى تمكين الشباب الأردني من خلال تطوير مهاراتهم القيادية، وتعزيز مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم، ودعمهم في ابتكار حلول لتحديات التنمية المستدامة.