إصدار 422 ألف شهادة عدم محكومية منذ بداية العام

وطنا اليوم:استقبلت وزارة العدل 2106 طلبات مساعدة قانونية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول 2024.

وأظهرت بيانات الوزارة، أنه تم إصدار 44.1 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية، و3189 شهادة باللغة الإنجليزية خلال شهر تشرين الأول وحده، ليصل إجمالي شهادات عدم محكومية التي تم إصدارها منذ بداية العام إلى 422 ألف شهادة.

وأشارت وزارة العدل إلى أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال شهر أيلول 2024 بلغ 3,456,084 وثيقة. كما تم عقد 13,599 جلسة محاكمة عن بُعد خلال الشهر ذاته.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات المتعلقة بالرقابة الإلكترونية (سوار إلكتروني) تضمنت 11 حالة، بينما تم تنفيذ 150 عقوبة بديلة عن الحبس.

وفيما يخص طلبات المساعدة القانونية، استقبلت الوزارة 252 طلبًا خلال شهر أيلول. كما تم إنجاز 482 مزادًا إلكترونيًا خلال الفترة نفسها.