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نائب رئيس جامعة فيلادلفيا يشارك كلية العلوم حفل استقبالها للطلبة الجدد

17 نوفمبر 2024
نائب رئيس جامعة فيلادلفيا يشارك كلية العلوم حفل استقبالها للطلبة الجدد

وطنا اليوم:بحضور الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس جامعة فيلادلفيا وعميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور رائدة خليل ، شهدت كلية العلوم يوما مميزا ضمن فعالية استقبال الطلبة المستجدين، والتي تمت في أجواء مليئة بالحماس والترحيب، حيث التقى الطلاب الجدد مع أعضاء هيئة التدريس و الإداريين. بدأ الحفل بكلمات ترحيبية و تشجيعية من عميد الكلية الأستاذ الدكتور رائدة خليل، كما و تضمن البرنامج تقديم معلومات شاملة للطلبة عن تخصصاتهم وعن أنشطة عمادة شؤون الطلبة و خدمات المكتبة المختلفة. و تمت الإشارة أيضاً إلى خدمات المركز الصحي وغيرها من الخدمات. كما كانت هناك فرص للتفاعل والتواصل بين الطلبة الجدد وزملائهم في الكلية، مما أضفى روح الألفة والتعاون.
نحن متحمسون لرؤية طلابنا الجدد يبدعون ويحققون أهدافهم خلال دراستهم في كلية العلوم. نتمنى لهم مسيرة تعليمية ناجحة ومليئة بالتحديات المثمرة.


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