فيلادلفيا تكرم الفائزين بمسابقة الإبداع الأدبي لطلبة مدارس المملكة لعام 2024

وطنا اليوم:برعاية الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس جامعة فيلادلفيا أقيم حفل لتكريم الفائزين في مسابقة الإبداع الأدبي لطلبة المدارس الثانوية في المملكة الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة في جامعة فيلادلفيا في كل عام في حقول المقالة، الخاطرة، التأليف الشعري، الإلقاء الشعري، القصة القصيرة، التأليف المسرحي إضافة إلى التحقيق الصحفي حيث شارك عدد كبير من طلبة المدارس من مختلف مديريات التربية والتعليم.

وألقى عميد شؤون الطلبة الدكتور عمر الكفاوين كلمة رحب فيها بالحضور من طلبة وأولياء أمور ومشرفين متوجها بالشكر الجزيل للمشاركين وللقائمين على المسابقة لما أبدوه من تعاون كبير من أجل المشاركة الفاعلة في هذا الموسم، مؤكدًا دور الجامعة الريادي في خدمة المجتمع المحلي والبحث عن الموهوبين والمبدعين من أبنائنا الطلبة والعمل على تحفيزهم وتنمية إبداعاتهم.

وفي هذا الحفل الذي ادارته المدرسة إيمان البطاينة – من كلية العمارة والتصميم. ألقت المعلمة عفاف حامد، كلمة المدارس المشاركة وأعربت عن شكرها لإدارة الجامعة والقائمين على هذا النشاط لجهودهم المستمرة لدعم العملية التربوية والطالب المتميز للتفوق والنجاح.

وفي ختام الحفل قام الاستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة، بتوزيع الشهادات والجوائز التقديرية والتذكارية على الطلبة الفائزين بحضور مدير دائرة الأنشطة الطلابية السيد صبحي الخطيب وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة إضافة إلى معلميهم.