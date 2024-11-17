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انخفاض الدخل السياحي 4.4% في الـ 10 أشهر الأولى من 2024

17 نوفمبر 2024
انخفاض الدخل السياحي 4.4% في الـ 10 أشهر الأولى من 2024

وطنا اليوم:بلغ الدخل السياحي خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 ما قيمته 6,153.0 مليون دولار بانخفاض نسبته 4.4% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.
ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.6%، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين بنسبة 6.2 % والعرب بنسبة 11.6%، في حين تراجع الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية والأميركية والجنسيات الأخرى بنسبة 56.3% و39.5% و20.5% على التوالي.
وعلى صعيد آخر، تظهر البيانات ارتفاعًا في الأنفاق على السياحة في الخارج خلال العشرة شهور الأولى من عام 2024 بنسبة 2.0% ليصل إلى 1,657.8 مليون دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023.


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