جامعة البترا توسع عيادة الإقلاع عن التدخين لدعم صحة الطلبة والعاملين

وطنا اليوم:افتتح رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم بحضور المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران توسعة عيادة الإقلاع عن التدخين ومقرها الجديد في مبنى كلية الصيدلة بالجامعة.

تأتي التوسعة لتوفير بيئة صحية تشجع الطلبة والعاملين في الجامعة على الإقلاع عن التدخين، من خلال تقديم خدماتها الهادفة إلى تحسين الصحة العامة، وتضم العيادة غرفتين للعلاج السلوكي، إحداهما مخصصة لعلاج المجموعات، والأخرى للعلاج الفردي، بالإضافة إلى غرفة للفحص وقاعة استقبال.

وشمل افتتاح المقر الجديد مساهمة الطلبة المتطوعين في تطوير عمل العيادة، إذ قام الطالب أحمد أبو عواد بإعداد نظام تسجيل للمرضى، يضمن الحفاظ على سرية بيانات المراجعين، وشارك طلاب كلية العمارة في إعداد لوحات تثقيفية ومواد قرطاسية تحتوي على معلومات تساعد على الإقلاع عن التدخين.

وساهمت المهندسة نورسان جعفر في تصميم ديكور العيادة لضمان خصوصية المراجعين وتوفير أجواء هادئة وصحية، وقام المهندس حمزة زايد بتصميم اللوحات التوعوية المعلقة في العيادة، لتعزيز رسائل التوعية حول مضار التدخين وطرق التغلب عليه.

ونجحت العيادة في جامعة البترا منذ تأسيسها عام 2018 في مساعدة ستة وعشرين مستفيدًا على الإقلاع عن التدخين، لتكون بذلك أول عيادة متخصصة في الإقلاع عن التدخين ضمن الجامعات الخاصة في الأردن.

تهدف العيادة إلى تقديم الدعم المجاني عبر العلاج السلوكي والفحوصات اللازمة، مثل قياس نسبة أول أكسيد الكربون وكفاية الرئة وقياس ضغط الدم، وتقديم الإرشادات المناسبة، وتحويل الحالات إلى عيادات وزارة الصحة إذا دعت الحاجة