التعليم العالي تنفي احتمالية تحويل الدوام في الجامعات إلى عن بعد

وطنا اليوم:نفى المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة، مهند الخطيب، صحة ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول احتمالية تحويل الدوام في الجامعات الأردنية إلى تعليم عن بعد ابتداءا من الفصل الثاني المقبل.

وأضاف الخطيب أنه لا يوجد أي مبرر لاتخاذ قرار بتحويل الدوام في الجامعات إلى تعليم عن بعد، مهيبا بالجميع عدم تداول أي أخبار أو شائعات دون التأكد من صحتها.