مقتل جندي من لواء كفير في معارك شمال قطاع غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال، الأحد، مقتل جندي من لواء “كفير” خلال المعارك الدائرة شمال قطاع غزة.

وأفاد جيش الاحتلال بأن الجندي القتيل يُدعى عيدان كنان، ويبلغ من العمر 21 عامًا.

وبحسب آخر حصيلة، أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه إلى 796 ضابطا وجنديا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، ومقتل 374 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

ووفق جيش الاحتلال، أصيب 5,361 جنديا منذ بداية العدوان على غزة، منهم 3,244

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر عام 2023، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.