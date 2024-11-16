أسعار ليرة الذهب في الأردن

وطنا اليوم_ارتفع سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية مع ارتفاع غرام الذهب نصف دينار في الأردن اليوم السبت .

ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 425 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 372 دينارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وبيّن ديب أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق، والتي قد تؤدي إلى تغييرات طفيفة في السعر.

وأوضح ديب أن تصريحات المستثمر العالمي جيروم باول، بأنه لا حاجة لخفض الفائدة، أثرت على الأسواق وأدت إلى انخفاض في أسعار الأسهم، وبالتالي ارتفاع الذهب.