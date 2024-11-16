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أكسيوس”: تنامي القدرات العسكرية لجماعة الحوثي

16 نوفمبر 2024
أكسيوس”: تنامي القدرات العسكرية لجماعة الحوثي

وطنا اليوم_كشف تقرير لموقع “أكسيوس” الأميركي عن تنامي قدرات الحوثيين العسكرية في اليمن على نحو ملحوظ.

 

ونقل الموقع عن وكيل وزارة الدفاع الأميركية لشؤون الاستحواذ والاستدامة بيل لابلانت قوله، إن المتمردين الحوثيين، باتوا يستخدمون أسلحة حديثة، على نحو متزايد، بما في ذلك الصواريخ.

وقال لابلانت في قمة مستقبل الدفاع في واشنطن، يوم الأربعاء، إن الحوثيين استخدموا العام الماضي، طائرات مسيرة، وصواريخ، لاستهداف السفن، وفرض حصار على الممرات البحرية قرب اليمن، مما أسفر عن تعطيل كبير في حركة الشحن الدولي.

وأضاف: “أنا مهندس وفيزيائي، وقد عملت في مجال الصواريخ طوال حياتي المهنية. ما رأيته مما فعله الحوثيون في الأشهر الستة الماضية هو شيء صدمني فعلا”.

 

وحسبما نقل موقع “أكسيوس” عن بهنام بن طالبلو، وهو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات فإن: “الحوثيين هم الوكيل الإيراني الوحيد الذي يمتلك صواريخ باليستية مضادة للسفن”.

 

وحذر بن طالبلو من أن حماسة الحوثيين والدعم الإيراني “أثبتا أنهما مزيج قاتل”.

 

 


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