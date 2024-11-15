مجلس محافظة إربد يطلق مبادرة لدعم الأسر المحتاجة بكوبونات تسوق بقيمة 50 دينار

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أعلن مجلس محافظة إربد، برئاسة خلدون بني هاني، عن إطلاق مبادرة لدعم الأسر المحتاجة في المحافظة بكوبونات تسوق بقيمة 50 دينارًا للأسرة الواحدة، في خطوة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين تطبيقًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأكد عضو مجلس المحافظة، السيد سمير عديلات لوطنا اليوم ،انه سيتم تموَّيل هذه المبادرة من موازنة مجلس المحافظة (اللامركزية) بالتعاون مع صندوق الزكاة، حيث سيتم تقديم الدعم لـ (2000) أسرة في عام 2024، على أن يرتفع العدد إلى (7000) أسرة في عام 2025 على الأقل. تستهدف هذه المبادرة الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 500 دينار، شريطة أن تكون من سكان محافظة إربد.

وأشار المجلس إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة تشمل مئات المشاريع التنموية التي يتم إعدادها بدقة لتلبية احتياجات سكان المحافظة. وستُمنح الأولوية للأسر الأكثر حاجة بناءً على المعايير المعتمدة.

كيفية التقديم وشروط القبول :

يمكن للأسر المستحقة تقديم طلباتها عبر الرابط المخصص: اضغط هنا :https://forms.gle/B5knEfVzWjYW3Sx39

، وذلك حتى موعد أقصاه يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 الساعة الواحدة ظهرًا. بعد انتهاء فترة التقديم، ستُشكَّل لجنة مختصة لدراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط.

وأكد بني هاني أن هذه الخطوة تأتي تفعيلًا لمقولة جلالة الملك: “ما يهمني أن يلمس المواطن الأثر من تطبيق اللامركزية”، مشددًا على التزام المجلس بتوسيع نطاق الاستفادة ليشمل أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة في المحافظة.

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