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الوطني لمكافحة الأوبئة يحذر من سوء استعمال المضادات الحيوية

15 نوفمبر 2024
الوطني لمكافحة الأوبئة يحذر من سوء استعمال المضادات الحيوية

وطنا اليوم:قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة، عادل البلبيسي، إن سوء استعمال المضادات الحيوية يُعدّ السبب الرئيس لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات.
وأضاف البلبيسي الجمعة، أن منظمة الصحة العالمية صنّفت مقاومة مضادات الميكروبات ضمن أهم 10 تهديدات تواجه الصحة العامة على مستوى العالم.
وأشار إلى أن تقييم المخاطر في الأردن، الذي أجراه المركز الوطني لمكافحة الأوبئة مؤخرا، أظهر أن مقاومة مضادات الميكروبات تحتل المركز الثاني بعد العدوى بالأمراض التنفسية.
وبيّن البلبيسي أن مقاومة مضادات الميكروبات تسببت، في عام 2021، بوفاة حوالي 5 ملايين شخص في العالم، متوقعا أن يتجاوز عدد الوفيات 10 ملايين وفاة سنويا في المستقبل.
وأوضح أن السبب الرئيس وراء هذه المقاومة هو سوء استعمال المضادات الحيوية، سواء في الاستخدام البشري أو في مجالات أخرى مثل الحيوان، والزراعة، والمياه، والقطاعات المختلفة.


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