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16 شهيدا في غارات اسرائيلية على لبنان

15 نوفمبر 2024
16 شهيدا في غارات اسرائيلية على لبنان

وطنا اليوم:استشهد 16 شخصا، وأصيب آخرون، جراء الغارات التي شنها اليوم الجمعة الطيران الحربي الاسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية.
وقال مصدر أمني لبناني في بيروت، إن 15 شخصا، استشهدوا وأصيب عدد كبير، جراء الغارة التي نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة، علمات في جبيل شرق بيروت، فيما استشهد لبناني جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة إسعاف على طريق عام دير الزهراني في الجنوب، كما واستهدفت غارة مقهى شعبيا في صور، مما أدى إلى وقوع إصابات.
كما سجلت غارات تدميرية على مناطق، العيشية والريحان وحانين وجويا، والناقورة، مثلما سجل قصف مدفعي على مدينة الخيام والقاء قنابل فوسفورية عند أطراف بلدة البازورية.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن فرق البحث والإنقاذ المتخصصة، تمكنت من إنهاء عمليات رفع الأنقاض في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في بلدة دورس.
وبحسب الحصيلة النهائية لعمليات البحث، فقد تم انتشال جثامين وأشلاء 14 شهيداً، فيما ما يزال الجرحى يخضعون للعناية الطبية اللازمة في مستشفى بعلبك الإقليمي.


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