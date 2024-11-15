إنقاذ طفل سقط في منهل للصرف الصحي في إربد

وطنا اليوم:تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية غرب إربد، الجمعة، من إنقاذ طفل سقط داخل منهل للصرف الصحي (فارغ) في منطقة قم وقميم بمحافظة إربد.

وبين الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه فور ورود البلاغ حول الحادثة، تحركت الفرق المختصة على الفور، وبسرعة استجابة مكنتها من إخراج الطفل وتقديم الإسعافات اللازمة له، وفقا لبيان الجمعة.

وأضاف أن تم نقله إلى المستشفى وهو بحالة صحية متوسطة لتلقي العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادثة