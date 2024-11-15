آلاف الفلسطينيين يتظاهرون داخل الخط الأخضر ضد العدوان على غزة ولبنان

وطنا اليوم:شارك الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرة بمدينة أم الفحم دعت إليها لجنة المتابعة العليا وهي أعلى هيئة تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وذلك للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.

وندد المتظاهرون أيضا بما وصفوها بجرائم القتل المستفحلة في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر.

ورفع المشاركون بالمظاهرة لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات المتكررة على لبنان، مؤكدين دعمهم للمقاومة والصمود في وجه الاحتلال.

كما هتفوا ضد استمرار الحرب وطالبوا بوقف سفك الدماء وما سمي بالعدوان الهمجي والإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان، مؤكدين أن أطفال غزة يستحقون الحياة.

وقد شارك في هذه المظاهرة عدد من القيادات التي تمثل مختلف الأطياف السياسية داخل الخط الأخضر.

وقد بثت منصات محلية فلسطينية مشاهد لمسيرة أم الفحم (جنوب شرقي حيفا) اليوم الجمعة، تعبيرا عن التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، وتضامنا مع الضفة وضد تفشي الجريمة بأراضي 48.

وقد دفعت الشرطة الإسرائيلية بتعزيزات كبيرة الى مدخل أم الفحم، وكانت الحكومة قد حظرت على الفلسطينيين داخل الخط الأخضر بداية الحرب تنظيم أي فعاليات احتجاجية على العدوان على غزة.