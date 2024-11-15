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مسيرات تضامنية مع فلسطين ولبنان في عدد من المحافظات

15 نوفمبر 2024
مسيرات تضامنية مع فلسطين ولبنان في عدد من المحافظات

وطنا اليوم:انطلقت بعد صلاة الجمعة في عدد من المحافظات مسيرات تضامنية مع أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني بمشاركة مئات الأردنيين.
وندد المشاركون بالمسيرات في العاصمة عمان وإربد والزرقاء باستمرار الهجمة العدائية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف قطاع غزة ولبنان، والتي أتت على المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية.
ودعوا إلى تحرك دولي وعربي فعال ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرين حالة الصمت الدولي تجاه هذا العدوان والكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الحرب وتداعياتها.
وأكدوا أن الموقف الأردني تجاه الحرب على غزة، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يمثل تعبيرًا قويًا عن التزام المملكة بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني منذ بداية التصعيد في غزة.
وأشاروا إلى أن موقف الأردن تجاه الحرب على غزة ولبنان يحظى بتقدير واسع من قبل المجتمعين الفلسطيني والدولي، مؤكدين أن الأردن سيبقى في الصف الأمامي إلى جانب فلسطين.


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