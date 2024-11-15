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جامعة البترا تنظّم اختبارات منح التفوق الرياضي والفني بمشاركة 175 طالبًا وطالبة

15 نوفمبر 2024
جامعة البترا تنظّم اختبارات منح التفوق الرياضي والفني بمشاركة 175 طالبًا وطالبة

وطنا اليوم:نظمت عمادة شؤون الطلبة في جامعة البترا اختبارات مِنَح التفوق الرياضي والفني، بمشاركة مئة وخمسة وسبعين طالبًا وطالبة.
شهدت الاختبارات مشاركة مدربين ومختصين في مختلف الألعاب الرياضية؛ إذ أشرف الكابتن جمال محمود على اختبارات كرة القدم، والكابتن سمير نصار على اختبارات كرة السلة، والدكتور تاج الوديان على اختبارات الكرة الطائرة، والكابتن رائد كنعان في التايكوندو، والأستاذ الدكتور زياد زايد في كرة الطاولة، والكابتن مصطفى الفاعوري في الكاراتيه.
كما شارك في تنظيم الاختبارات رئيس قسم النشاط الرياضي الكابتن محمد العزام، إلى جانب مدربي القسم الكابتن إبراهيم أبو ناب، والمدربة شادن الربّاعي.
وأشرف كل من رئيس قسم النشاط الثقافي والفني عفاف العتيبي وعبد الفتاح أبو فودة على اختبارات التفوق الفني؛ إذ تم تقييم المواهب الفنية المتقدمة للاستفادة من منح التفوق الفني.
وأكد عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح أن الاختبارات تأتي في إطار جهود الجامعة لاستقطاب المواهب الطلابية الرياضية والفنية وتنميتها، بهدف تشكيل فرق رياضية وفنية قادرة على تمثيل الجامعة في مختلف المحافل المحلية والدولية والوصول إلى مراكز متقدمة.
وأوضح الملاح أن الجامعة تقدم منحًا تصل إلى 50% للطلبة المتميزين في هذه المجالات، تشجيعًا لهم على مواصلة تطوير مهاراتهم، وتحقيق إنجازات مشرفة باسم الجامعة

 


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