أمريكا تواصل شراكتها في العدوان: لا نرى جرائم حرب أو إبادة في غزة

وطنا اليوم:انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سلوك الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل من أجل دفعها لإدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة، واعتبروه نوعا من الإلهاء وكسب الوقت.

ففي الوقت الذي تتوالى فيه التحذيرات الدولية من شبح المجاعة في غزة، تواصل الإدارة الأميركية “تذكير إسرائيل بالتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي” فيما يتعلق بالسماح بوصول الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى إلى جميع أجزاء القطاع.

ورأت الولايات المتحدة الخميس، أنه “لا أساس” لاعتبار لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة أن ممارسات إسرائيل في حربها على قطاع غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين “هذا أمر نختلف معه بشكل لا لبس فيه”، مضيفا “نعتقد أن صياغات كهذه واتهامات كهذه لا أساس لها بالتأكيد”.

وندد باتيل بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان نشرته الخميس، وأكدت فيه أنها جمعت أدلة على أن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون “جريمة حرب” تتمثل في “التهجير القسري”، مضيفة أن “تصرفات إسرائيل تبدو وكأنها تتفق مع تعريف “التطهير العرقي”.

وشدد باتيل على أن التهجير القسري سيكون “خطا أحمر” بالنسبة إلى الولايات المتحدة ولا يتوافق مع المعايير التي حددها وزير الخارجية أنتوني بلينكن لدى بدء الحرب.

واعتبر المتحدث أنه من المقبول “الطلب من المدنيين إخلاء منطقة بعينها أثناء قيامهم (الإسرائيليين) ببعض العمليات العسكرية، وبالتالي السماح لهم بالعودة إلى منازلهم”، مشددا على أن الولايات المتحدة “لم ترَ أي نوع من هذا النزوح القسري”.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن رسالة إلى نظيريهما في إسرائيل حددت قائمة بإجراءات معينة يتعين على إسرائيل اتخاذها خلال 30 يوما لتحسين الوضع المتدهور في غزة.

وهددت الرسالة بأن عدم تحسين هذا الوضع قد يكون له تبعات محتملة على المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل.

وقبل انتهاء المهلة بيوم واحد، أعلن الجيش الإسرائيلي عن فتح معبر كيسوفيم -الواقع بين محافظتي دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبه- لنقل شاحنات المساعدات الإنسانية بعد أن يتم تفتيشها في معبر كرم أبو سالم.

وشملت المساعدات التي سمح بإدخالها -حسب البيان الإسرائيلي- الغذاء والمياه والإمدادات الطبية ومعدات المأوى، وتم توجيهها إلى وسط وجنوب القطاع. في حين طالب بلينكن بإرسال مزيد من المساعدات.

لكن إسرائيل لم تسمح بوصول المساعدات لمناطق الشمال المحاصرة منذ نحو 50 يوما، وهو ما أكده ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- بقوله إن الوضع في الشمال كارثي، وإن المساعدات في أدنى مستوياتها منذ شهور.