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شاهد ماذا حدث حقا في هولندا؟

15 نوفمبر 2024
شاهد ماذا حدث حقا في هولندا؟

وطنا اليوم:هذا تقرير اعلامي يوضح كمية التزوير والتزييف في الاعلام الغربي بكل وكالاته المشهورة بما فيهم رويترز وسكاي نيوز وغيرها حول الإرهاب الذي مارسته جماهير “نادي مكابي تل أبيب” في أمستردام،
وكيف قام الاعلام العالمي بقلب الحقائق وتصوير الصهاينة على انهم الضحايا، …وكالعادة ان الموضوع كله معاداة للسامية…
الإسلام والمسلمين والعرب كانوا ضحايا ارهاب جماهير النادي الصهيوني الارهابي في شوارع أمستردام…
فقام الاعلام العالمي بقلب الحقائق وتصوير المسلمين والعرب على انهم إرهابيين…
الكذب وقلب الحقائق تم عن سابق علم بالحقيقة وتعمد تزوير الاخبار …
وكالعادة ، وقفنا ندافع عن أنفسنا… او “حياديين” … او متآمرين مع أعدائنا.

 


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