بنك ABC الإسلامي يعلن عن أرباح صافية بقيمة 37.8 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024

وطنا اليوم:أعلن بنك ABC الإسلامي اليوم عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في عام 2024:

اختتم البنك الربع الثالث بصافي أرباح بلغت 37.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 35.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي. بلغ مجموع الدخل التشغيلي بعد تخصيص أشباه حقوق الملكية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 51.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي. ويعود النمو في الدخل إلى ازدهار الأعمال مع مجموعة متنوعة من العملاء في قطاعات الشركات والمؤسسات والجهات السيادية. بقيت الميزانية العامة ضمن مستويات سليمة محافظة على نسبة رأس مال قوية.

أبرز ملامح الأداء الرئيسية

بلغت الأرباح الصافية 37.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة 8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ الدخل التشغيلي بعد تخصيص أشباه حقوق الملكية 51.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17٪ عن نفس الفترة من عام 2023.

بلغت المصروفات التشغيلية 11.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 34٪ مقارنة مع 8.4 مليون دولار أمريكي للعام الماضي.

لا تزال القاعدة الرأسمالية للبنك قوية للغاية مع نسبة كفاية رأس المال تبلغ 40%.

وفي تعليقه على النتائج، قال السيد حماد حسن، العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي: “يسرنا الإعلان عن نتائج قوية لفترة التسعة أشهر من عام 2024، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 8% إلى 37.8 مليون دولار أمريكي. تعكس هذه الزيادة التزامنا بالنمو المستدام وقدرتنا على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة. واصلنا تعزيز خطوط أعمالنا الأساسية مع تركيز الاستثمارات على التحول الرقمي لخدمة عملائنا بشكل أفضل والتكيف مع احتياجاتهم المتغيرة باستمرار. مع دخولنا الربع الأخير من عام 2024، سيظل فريقنا ملتزمًا بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعناها، وسنعمل جاهدين على تحقيق قيمة أكبر لمساهمينا من خلال اغتنام فرص النمو المتاحة في السوق.”

أداء الأعمال (فترة ثلاثة أشهر):

بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث 12.8 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 10.2 مليون دولار أمريكي المسجلة في الربع الثالث من العام الماضي.

بلغ الدخل التشغيلي بعد تخصيص أشباه حقوق الملكية 15.7 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 13.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 2.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.

أداء الأعمال (فترة تسعة أشهر):

بلغت الأرباح الصافية 37.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

بلغ الدخل التشغيلي بعد تخصيص أشباه حقوق الملكية 51.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17٪ عن نفس الفترة من عام 2023.

بلغت مخصصات خسائر الائتمان للفترة 2.1 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 0.3 مليون دولار أمريكي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بلغت المصروفات التشغيلية 11.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 34٪ مقارنة مع 8.4 مليون دولار أمريكي للعام الماضي. وبعد تعديل المصاريف الاستثنائية، ارتفعت المصروفات بنسبة 8%، مقارنة مع نفس الفترة.

الميزانية العمومية:

بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 2.996 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2024، مقارنة مع 2.501 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.

وبلغت الاستثمارات 1.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 809 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.

بلغت مستحقات المرابحة، والإجارة، وتمويلات المشاركة، 1,808 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1,566 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين في 30 سبتمبر 2024 قيمة قدرها 342 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 328 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.

بقيت قاعدة رأس المال للبنك قوية جدًا حيث أن النسبة الكلية لكفاية رأس المال بلغت 40%، وبلغت نسبة الفئة الأولى من رأس المال 39%.