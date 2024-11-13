صفوة الإسلامي يرعى المؤتمر الدولي التاسع للهندسة المدنية الأردني

وطنا اليوم: يشارك بنك صفوة الإسلامي كراعٍ وشريك مصرفي في المؤتمر الدولي التاسع للهندسة المدنية الأردني، الذي يعقد بتنظيم من نقابة المهندسين الأردنيين وبمشاركة علماء ومهندسين بارزين وخبراء أكاديميين ومهنيين في مجال الهندسة المدنية، وذلك في فندق الرويال خلال الفترة من 12 إلى 14 تشرين الثاني 2024.

وتأتي مشاركة صفوة الإسلامي في المؤتمر التاسع للهندسة المدنية ” امتداداً لسلسلة من الرعايات الاستراتيجية التي حرص البنك ولايزال من خلالها على تعزيز تواجده في الفعاليات التي تعنى بدعم جهود مؤسسات المجتمع المدني ومنها النقابات المهنية؛ لدورها في دفع عجلة التطوير المهني وبناء القدرات والكفاءات بما ينعكس على جودة الخدمات في القطاعات، وعلى رأسها نقابة المهندسين بمختلف شُعَبِها وعلى رأسها الهندسة المدنية التي تعد من الأعمدة الأساسية في تطوير البنية التحتية للدولة وتحقيق التنمية المستدامة فيها.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: “تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر ورعايتنا له لتؤكد التزامنا العميق بدعم النقابات المهنية وجهودها في بناء مستقبل مستدام. نؤمن بأن التنمية المستدامة هي أحد أهم العناصر التي تسهم في نمو المجتمع، والهندسة المدنية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق هذا الهدف عبر الحلول الهندسية والمشاريع المبتكرة التي تقلل التأثير البيئي وتعزز الكفاءة الاقتصادية، مسهمة في تطوير مجتمعات أكثر مرونة.”

ويشار إلى أن المؤتمر الذي يعد منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات بين المهندسين من الدول المشاركة، يركز ركز في فعالياته على الابتكار والاستدامة في الهندسة المدنية، بما في ذلك المواد المستدامة وإدارة الموارد المائية والهندسة الإنشائية، من أجل تعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للابتكار في الهندسة والبناء. ويقدم المؤتمر الفرصة لاستكشاف آخر التطورات والاتجاهات في الهندسة الإنشائية والمواد المستدامة وتطبيقاتها في العمارة والهندسة والبناء.