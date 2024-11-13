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حزب الله يعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

ساعة واحدة ago
حزب الله يعلن استهداف مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية

وطنا اليوم:أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأربعاء، استهداف قاعدة الكرياه في مدينة تل أبيب حيث يقع مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، في خضّم التصعيد المتواصل بينه وبين الدولة العبرية منذ أسابيع.
وقال الحزب في بيان إنه شنّ “عند الساعة 3,30 من بعد ظهر اليوم” وللمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المُسيّرات الانقضاضية النوعية، على قاعدة الكرياه في مدينة تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقّة”.
كما أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة لوجستية للفرقة 146 بالجيش الإٍسرائيلي (شمال بلدة الشيخ دنون) شرقي مدينة نهاريا، و”مقر قيادة كتيبة راميم في ثكنة هونين”.
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و حزب الله، منذ الثامن من أكتوبر 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.


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