“البوتاس العربية” تبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية رواندا

وطنا اليوم_التقى رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور معن النسور، اليوم في مقر الشركة سفيرة جمهورية رواندا لدى الأردن، السيدة أروجيني باكوراموستا، والمستشار الأول في السفارة السيد جويل أويزيي، حيث تم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطط “البوتاس العربية” الاستراتيجية لتوسيع قاعدة عملائها وتنويع أسواقها وزيادة صادراتها إضافة إلى تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بما يخدم هدفها في تعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وخلال اللقاء، أعربت السفيرة الرواندية عن اهتمام بلادها بتعزيز التعاون مع “البوتاس العربية” لتلبية احتياجات السوق الرواندي من البوتاس، مؤكدةً على أهمية دعم المبادرات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية.

من جانبه، أكد المهندس أبو هديب على اهتمام “البوتاس العربية” بفتح قنوات جديدة للتعاون مع رواندا، التي تُعدّ دولة واعدة في قطاع الزراعة ، معبّراً عن تطلعه لإقامة شراكات قوية مع الجانب الرواندي لتحقيق الفائدة المشتركة للطرفين، ودعم جهود رواندا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

بدوره، أشار الدكتور النسور إلى أهمية السوق الإفريقي في خطط الشركة التوسعية، مؤكداً التزام “البوتاس العربية” بتقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي احتياجات الأسواق العالمية، وسعيها لتقديم حلول مستدامة تساهم في دعم القطاعات الزراعية في رواندا وغيرها من الدول الإفريقية، معرباً عن أمله في تأسيس شراكات قوية تضمن توفير الأسمدة اللازمة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الطرفان على قيام شركة البوتاس العربية بعقد دورات تدريبية في مجال استخدام الأسمدة ومن ضمنها سماد البوتاس للشركات الراوندية وذلك خلال العام القادم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البوتاس العربية تُولي اهتماماً كبيراً بالمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، من خلال توفير الأسمدة اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المحاصيل، بما يُسهم في تلبية احتياجات السكان المتزايدة من الغذاء.