بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

إطلاق أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس

18 ثانية ago
إطلاق أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس

وطنا اليوم:أعلنت شركة إنفيديا، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية، وشركة سوفت بنك، ذراع الاتصالات التابعة لمجموعة سوفت بنك، يوم الأربعاء عن اختبار أول شبكة اتصالات للذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس في العالم.
وأكدت الشركتان أن هذه الشبكة قادرة على تشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في وقت واحد، وهو ما يُعرف بشبكة الوصول اللاسلكي للذكاء الاصطناعي (AI-RAN)، وفقًا لوكالة رويترز. وتشمل التطبيقات المحتملة لهذه الشبكة دعم السيارات ذاتية القيادة والتحكم الآلي.
وفي حدث خاص للذكاء الاصطناعي، حيث تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، ماسايوشي سون، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، أشار سون إلى أن “كل شركة اتصالات أخرى ستضطر إلى متابعة هذه الموجة الجديدة” من الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس.
من جانبه، قال هوانغ إن سوفت بنك كانت أول من حصل على تصميمات شريحة “بلاكويل” الجديدة، التي سيتم دمجها في حاسوب الذكاء الاصطناعي العملاق الذي تطوره الشركة، بهدف إنشاء نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها.
في سياق متصل، كانت شركة إنفيديا قد تجاوزت شركة أبل قبل أسبوع لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي في جذب انتباه وول ستريت. وصلت القيمة السوقية لإنفيديا إلى 3.43 تريليون دولار، متفوقة على أبل التي تبلغ قيمتها السوقية 3.38 تريليون دولار.
يُذكر أن إنفيديا كانت قد حصلت في يونيو 2024 على لقب الشركة الأكثر قيمة سوقيًا في العالم، على الرغم من أنها احتفظت باللقب ليوم واحد فقط، حيث تتجاوز قيمتها السوقية حاليًا تلك الخاصة بشركتي أمازون وميتا مجتمعتين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:49

وفد من جامعة فيلادلفيا يٌشارك في فعالية اليوم المهني في مدرسة سنابل الخير.

14:39

ارتفاع إيرادات الأردن في 9 شهور إلى 6 مليار و689.1 مليون دينار

14:05

أسير لدى سرايا القدس يدعو الإسرائيليين للتظاهر ضد حكومة نتنياهو

14:00

منظمة يهودية تحمل جماهير مكابي تل أبيب مسؤولية الشغب بأمستردام

13:54

الناصر: نعمل على تجنب خلق بطالة مقنعة في الجهاز الحكومي

13:02

الأردن يتبنى 8 أولويات وطنية جديدة لإنهاء العنف ضد الأطفال

12:58

وزير العمل: حسم قرار الحد الأدنى للأجور خلال أسبوعين

12:52

الشؤون الفلسطينية تشارك في الدورة 108 لمؤتمر لجنة البرامج التعليمية للطلبة العرب في الأراضي المحتلة

12:50

لا يوجد شيء اسمه فلسطيني .. هذا ما قاله سابقا السفير الأمريكي الذي اختاره ترامب لإسرائيل

12:37

بنك الاتحاد يختتم النسخة السادسة من برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل

12:13

تأهب جماهيري على أعلى المستويات قبيل مواجهة الأردن والعراق

12:00

جيش الاحتلال يواصل تدمير ضاحية بيروت الجنوبية ويرسل إنذارات إخلاء جديدة

وفيات
وفيات الأربعاء 13-11-2024غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024