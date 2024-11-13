إطلاق أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس

وطنا اليوم:أعلنت شركة إنفيديا، الرائدة في صناعة الرقائق الإلكترونية، وشركة سوفت بنك، ذراع الاتصالات التابعة لمجموعة سوفت بنك، يوم الأربعاء عن اختبار أول شبكة اتصالات للذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس في العالم.

وأكدت الشركتان أن هذه الشبكة قادرة على تشغيل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس في وقت واحد، وهو ما يُعرف بشبكة الوصول اللاسلكي للذكاء الاصطناعي (AI-RAN)، وفقًا لوكالة رويترز. وتشمل التطبيقات المحتملة لهذه الشبكة دعم السيارات ذاتية القيادة والتحكم الآلي.

وفي حدث خاص للذكاء الاصطناعي، حيث تحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، ماسايوشي سون، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جينسن هوانغ، أشار سون إلى أن “كل شركة اتصالات أخرى ستضطر إلى متابعة هذه الموجة الجديدة” من الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس.

من جانبه، قال هوانغ إن سوفت بنك كانت أول من حصل على تصميمات شريحة “بلاكويل” الجديدة، التي سيتم دمجها في حاسوب الذكاء الاصطناعي العملاق الذي تطوره الشركة، بهدف إنشاء نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها.

في سياق متصل، كانت شركة إنفيديا قد تجاوزت شركة أبل قبل أسبوع لتصبح أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي في جذب انتباه وول ستريت. وصلت القيمة السوقية لإنفيديا إلى 3.43 تريليون دولار، متفوقة على أبل التي تبلغ قيمتها السوقية 3.38 تريليون دولار.

يُذكر أن إنفيديا كانت قد حصلت في يونيو 2024 على لقب الشركة الأكثر قيمة سوقيًا في العالم، على الرغم من أنها احتفظت باللقب ليوم واحد فقط، حيث تتجاوز قيمتها السوقية حاليًا تلك الخاصة بشركتي أمازون وميتا مجتمعتين.