وفد من جامعة فيلادلفيا يٌشارك في فعالية اليوم المهني في مدرسة سنابل الخير.

وطنا اليوم:في خطوة تؤكد ريادة جامعة فيلادلفيا في مجال التعليم العالي والمسؤولية الاجتماعية، حيث نظّمت شعبة التسويق والاستقطاب من دائرة العلاقات العامة في جامعة فيلادلفيا فعاليات لافتة في مدرسة سنابل الخير، بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كلية الآداب والعلوم التربوية وتحديدًا في تخصص التربية الرياضية وكلية الأعمال من تخصص إدارة المستشفيات، وتخصصات كلية الهندسة ، حيث استقطب جناح الجامعة أعدادًا كبيرة من الطلبة الثانوية ، حيث قدمت لهم فرصة فريدة للتعرف على برامجها الأكاديمية المتنوعة والخدمات الطلابية والتخصصات الجديدة والمنح والخصومات.

وشهدت فعاليات وفد فيلادلفيا إقبالًا كبيرًا على برامج الجامعة في مجالات الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الصحية، والإدارة، والتي تتميز بمواكبتها لأحدث التطورات في سوق العمل، كما أتاح الجناح للطلبة فرصة للتحدث مع أعضاء هيئة التدريس والمرشد الأكاديمي والاستفسار عن كل ما يهمهم حول الحياة الجامعية.