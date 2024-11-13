وزير العمل: حسم قرار الحد الأدنى للأجور خلال أسبوعين

وطنا اليوم:اعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار أن قرار الحد الأدنى للأجور ستحسمه اللجنة الثلاثية لشؤون العمل خلال الأسبوعين القادمين.

وبين خلال جولته الميدانية اليوم في محافظة إربد أن اللجنة المشكلة من ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل اجتمعت سابقا خلال الأسابيع الماصية وبحثت دراسات متعلقة بهذا الشأن.

كما أكد البكار ان على “العامل الوافد المخالف” تصويب وضعه خلال 90 يوماً وإلا سيخضع بعدها لاجراءات حازمة.

وأضاف انه في حال “لم يقم العامل بتصويب وضعه وتم ضبطه خلال التفتيش سيغرم مبلغ ٣ الاف دينار واذا تأخر حتى ١/١/٢٠٢٥ سيتم تسفيره”.

وكشف البكار عن “السماح للعامل الذي يقوم بتصويب أوضاعه وتصريحه ساري المفعول يحق له التنقل بين المنشأت”.

وقال ان الشراكة مع القطاع الخاص ليست شعارات، و”سقف طموحنا” أعلى بالصناعات التصديريه.

وكشف خلال حديثه عن “حزمة المنافع للصناعيين” خلال الفترة القادمة.

البكار اكد ان عنوان المرحلة القادمة هو تدريب الشباب على التكيف بـ “سوق العمل”.