لا يوجد شيء اسمه فلسطيني .. هذا ما قاله سابقا السفير الأمريكي الذي اختاره ترامب لإسرائيل

وطنا اليوم:ما إن أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، أمس تعيين حاكم ولاية أركنساس السابق مايك هاكابي، سفيراً للولايات المتحدة في إسرائيل، حتى تداول الآلاف على مواقع التواصل فيديو قديماً له حول فلسطين.

فقد ظهر “القس الإنجيلي” البالغ من العمر 69 عاماً، في أحد الفيديوهات القديمة التي تعود إلى العام 2008، وهو يفاخر بأنه “لا يوجد شيء اسمه فلسطين أو فلسطيني”.

كما اعتبر أن “الهوية الفلسطينية مجرد أداة سياسية لمحاولة إجبار إسرائيل على التخلي عن الأرض”.

كما انتشر له فيديو آخر خلال ترشحه للرئاسة عام 2015، رأى فيه أنه “إذا تم إنشاء دولة فلسطينية، فيجب أن تكون في دول مجاورة، مثل مصر أو سوريا أو الأردن، وليس داخل حدود إسرائيل”، وفق ما نقلت شبكة سي إن إن.

ويعتبر هاكابي، المعروف بتأييده لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، من كبار الرافضين لحل الدولتين.

كذلك أعرب والد المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز (2017) سابقا عن رغبته بشراء منزل في مستوطنة “إفرات” التي بنتها إسرائيل عام 1983، علماً أن الأمم المتحدة تعتبر تلك المستوطنات والمئات غيرها غير قانونية.

يذكر أن ترامب الذي أقر خلال ولايته الأولى نقل السفارة الأميركية إلى القدس، كان وعد بإنهاء الحروب حول العالم، لاسيما الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات في الشرق الأوسط أيضا، أي الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويرتقب أن تواصل إدارته المقبلة التي ستتسلم السلطة بعد تنصيبه في العشرين من يناير المقبل، مساعي وقف النار في القطاع الفلسطيني ولبنان أيضا.