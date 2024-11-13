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تأهب جماهيري على أعلى المستويات قبيل مواجهة الأردن والعراق

19 ثانية ago
تأهب جماهيري على أعلى المستويات قبيل مواجهة الأردن والعراق

وطنا اليوم:يستعد المنتخب الأردني لمواجهة نظيره العراقي في مباراة حاسمة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث سيلتقيان على ملعب جذع النخلة الدولي في مدينة البصرة، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة و15 دقيقة مساءً بتوقيت عمّان.
وتأتي هذه المباراة في إطار مباريات المجموعة الثانية، التي يسعى خلالها المنتخبان إلى تعزيز حظوظهما في الوصول للمرحلة التالية من التصفيات.
يتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المنتخب الأردني المركز الثاني بـ7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على المنتخب العراقي، ما يجعل المواجهة بينهما ضرورية لحسم المركز الثاني في مرحلة الذهاب.
وحرصاً على دعم المنتخب الوطني وتوفير تجربة جماهيرية مميزة، أعلن وزير الشباب والرياضة المهندس يزن الشديفات، مساء الاثنين، عن فتح أبواب ستاد عمان الدولي وعدة صالات رياضية في مدن مختلفة لعرض المباراة عبر شاشات عملاقة، حيث سيتمكن المشجعون من متابعة المباراة مجانًا في كل من ستاد عمان ومدينة الحسن الرياضية في إربد ومدينة الأمير محمد في الزرقاء.
وأضاف الشديفات، وفقًا للقناة الرياضية الأردنية، أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز الدعم الشعبي للمنتخب الأردني، موضحاً أن الجماهير ستتاح لهم فرصة الحضور والتشجيع في أجواء حماسية مشابهة لمدرجات الملعب.
وتأتي هذه المباراة في ظل تصاعد المنافسة بين المنتخبات العربية والآسيوية للتأهل إلى كأس العالم 2026، والذي سيقام للمرة الأولى في ثلاث دول: الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، وهو ما يزيد من حماس الفرق الآسيوية للتأهل والمشاركة في أكبر حدث رياضي عالمي.
وتشهد منصات التواصل الاجتماعي حالة من الشد والجذب بين الجماهير الرياضية لكلا المنتخبين، حيث يعول كل طرف على لاعبيه للظفر بالنقاط الثلاث.
واتخذت إجراءات لتشجيع الجماهير على حضور المباراة حيث وجه محافظ البصرة، أسعد العيداني، بإعلان يوم الخميس المقبل عطلة رسمية في المحافظة، وذلك لتوفير الفرصة للجماهير لحضور مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الأردني.
كما يعكس الدعم الجماهيري الهائل للمنتخب الأردني مدى التلاحم الرياضي في البلاد، ويعد فتح الصالات لعرض المباراة تأكيداً على دور الرياضة في توحيد المشاعر الوطنية وتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز.
يذكر أن المنتخب الأردني حقق نتائج مميزة في التصفيات، حيث يطمح للتأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم، فيما يسعى المنتخب العراقي بدوره لإعادة مجد مشاركته الوحيدة في مونديال 1986.


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