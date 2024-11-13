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جيش الاحتلال يواصل تدمير ضاحية بيروت الجنوبية ويرسل إنذارات إخلاء جديدة

دقيقة واحدة ago
جيش الاحتلال يواصل تدمير ضاحية بيروت الجنوبية ويرسل إنذارات إخلاء جديدة

وطنا اليوم:شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت حركة نزوح للأهالي والسكان من منطقتي “سان تيريزـطريق صيدا القديم” و”الشياح” بعد الإنذارات الإسرائيلية الأخيرة باستهداف مبان في المكان.
وأفادت مصادر بأن الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارات بالإخلاء لسكان عدد من المباني في ضاحية بيروت الجنوبية قبل قليل.
ويأتي هذا التحذير بعد يوم عنيف أمس شهدته الضاحية، وتم استهدافها في النهار بحوالي 12 غارة، كما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم حوالي 8 غارات عليها.


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