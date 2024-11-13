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كابيتال بنك يدعم جمعية أطفال فتافيت السكر الخيرية‎

11 ثانية ago
كابيتال بنك يدعم جمعية أطفال فتافيت السكر الخيرية‎

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن تقديم الدعم لجمعية أطفال فتافيت السكر الخيرية، التي تّعنى بالأطفال المصابين بمرض السكري، ضمن خطوات البنك في تجسيد التزامه العميق بالمسؤولية الاجتماعية ودوره الريادي في دعم المبادرات الإنسانية.
وجاء تبرع كابيتال بنك عن طريق تقديم ثلاث مضخات أنسولين لثلاثة أطفال يعانون من مرض السكري، بالإضافة لتغطية تكاليف الفحوصات الطبية الدورية للأطفال خلال عام 2024، مما سيسهم في تحسين جودة حياة هؤلاء الأطفال، عبر توفير الرعاية الصحية المستدامة لهم ومتابعة حالتهم بشكل منتظم، ويعزز من قدرتهم على التكيف مع مرض السكري وتجنب المضاعفات الصحية المحتملة.
من جهتها، كرّمت جمعية أطفال فتافيت السكر كابيتال بنك، بتقديم جائزة تقديرية من الجمعية، تقديراً لجهود البنك ودعمه المستمر للأطفال المصابين بالسكري.
وأعربت جمعية “فتافيت السكر” عن امتنانها الكبير للدور الذي لعبه البنك في دعم جهود الجمعية برعاية هذه الفئة من المجتمع، مؤكدة أهمية مثل هذه المبادرات التي تأتي في وقت يحتاج فيه الأطفال المصابون بالسكري إلى دعم مستدام لا يقتصر على مستوى الأجهزة الطبية المتطورة، بل يمتد ليشمل المتابعة الصحية المستمرة.


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