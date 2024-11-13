خلاف حول لائحة الأجور بين شركات التأمين ونقابة الأطباء

وطنا اليوم:فيما أعلنت الجمعية الاردنية للتأمينات الصحية والاتحاد الأردني لشركات التأمين، عن اعتماد لائحة اجور طبية سيتم على اساسها التعامل مع الأطباء المعتمدين من شركات التأمين، والبدء في تطبيقها على الفور، فيما اعلنت نقابة الأطباء تعلیمات معالجة المرضى المؤمنين لدى الجهات التأمينية المخالفة.

واكدت الجمعية والاتحاد في بيان أن ما تضمنته اللائحة المعلنة منهما هي ذاتها التي سبق وان تم تقديمها لوزارة الصحة والجهات المعنية ومن ضمنها لجنة دافعي الفاتورة الطبية، وفق جريدة الرأي.

ويبدو أن الخلاف لم يجد طريقه للحل في ظل أزمة تجاوز عمرها العام، بينما يتمسك كل طرف بوجهة نظره ورأيه، ولم تفلح جهود الوساطه بإيجاد حل يرضي طرفي المعادلة.

وجاءت تعليمات النقابة لمعالجة المرضى المؤمنين لدى الجهات التأمينية المخالفة لمرضى ومراجعي العيادات والمراكز الصحية، بأن يلتزم الطبيب بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى ومراجعي العيادات والمراكز الطبيه، وفيما يخص الكشفية فعلى الطبيب الإلتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024 والمدرجة في الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.

اما فيما يخص الإجراءات الطبية (التشخيصية والعلاجية التي تجرى في العيادات الخاصة وعيادات المراكز الصحية فعلى الطبيب الإلتزام بتسعيرة لائحة الأجور المعتمدة والصادرة عن نقابه الاطباء لعام 2024، على أن يستوفي الطبيب أجوره مقابل الكشفية الطبية أو أجور اية اجراءات طبية قام بها داخل عيادته من خلال الدفع المباشر وعلى الحد الادنى مقابل إعطاء فاتورة تفصيلية للمراجعين، ويحتفظ الطبيب في سجلات خاصة بنسخ الفواتير الصادرة عن عيادته لغايات المراجعة والاطلاع.

وبالمقابل اعلنت اليوم الجمعية والاتحاد (شركات التأمين) اللائحة الصادرة عنها لتكون في مقابل لائحة اجور نقابة الاطباء وبديلا عنها، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية مؤخرا،وتضمنت ارتفاعاً على أجور الأطباء والاجراءات الطبية المختلفة، ودار حولها خلاف ونقاش واسع ورفض من قبل شركات التأمين لما لها من انعكاسات مالية على المؤمن عليهم من شركات وبنوك ومصانع ككلفة اضافية على اقساط التأمين الطبي.

وأعلن الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية في بيان صحفي عن بدء تطبيق مضمون الكتاب الذي أرسل لوزير الصحة بتاريخ 16/1/2024 بعد عقد عدة إجتماعات بوزارة الصحة مع الجهات المعنية ومن ضمنها لجنة دافعي الفاتورة الطبية والمتضمن زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%، زيادة كشفية طبيب الإختصاص بنسبة 50%، زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن يتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.

كنا أعلنت أن الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008 سيتم إعتماد مسودة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.

وشددت نقابة الأطباء على أن يلتزم الطبيب بتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمرضى ومراجعي اقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحيه، أما فيما يخص الكشفية وأجور الإجراءات الطبية في الطوارئ فعلى الطبيب الإلتزام بلائحة الأجور الصادرة عن نقابة الأطباء لعام 2024 والمدرجة في الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، ويحتفظ الطبيب بنسخ الفاتورة المحررة لدى قسم الطوارئ لغايات المراجعة والاطلاع