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مشاركة الأردني الكويتي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التدريبي

ساعتين ago
مشاركة الأردني الكويتي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التدريبي

وطنا اليوم:شارك البنك الأردني الكويتي في البرنامج التدريبي والذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، وهو برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول أطر التمويل الوطني المتكامل، وذلك بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومن خلال أكاديمية تمويل أهداف التنمية المستدامة التابعة للبرنامج، حيث حضره الزميلتان مرح عياش وجود دروزه من دائرة الاستدامة، وشاركت الزميلة مرح رحلة البنك في الاستدامة والسندات الخضراء.
يتضمن البرنامج التدريبي تدريبًا مكثفًا حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي أطر التمويل الوطني المتكامل، والتمويل العام، والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من ستين مشاركًا ومشاركة من القطاعين العام والخاص.
يُعد هذا البرنامج التدريبي خطوة مهمة في جهود دعم القطاع العام في تطوير أدوات تمويلية مبتكرة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز الازدهار للجميع في الأردن.
ومن الجدير بالذكر بأن البنك الأردني الكويتي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP)وقعا بتاريخ 8/5/2024، اتفاقية شراكة وتعاون لإيجاد طرق مبتكرة تتيح الاستفادة من منافذ تمويلية متنوعة لخدمة أهداف برنامج الممر الاقتصادي الأخضر لوادي الأردن، حيث تهدف الاتفاقية المبرمة إلى تحقيق التعاون وتعزيز الشراكة من أجل تنفيذ حزمة مشاريع تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار امريكي، انسجاماً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن.


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