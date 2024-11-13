بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

أمريكا : إسرائيل لا تعرقل مساعدات غزة ولا تنتهك قانونها

3 ساعات ago
أمريكا : إسرائيل لا تعرقل مساعدات غزة ولا تنتهك قانونها

وطنا اليوم:قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن خلصت إلى أن “إسرائيل” لا تعرقل حاليا المساعدات المقدمة لغزة وبالتالي لا تنتهك القانون الأمريكي، لكن واشنطن أقرت بأن الوضع الإنساني لا يزال مترديا في القطاع الفلسطيني.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن قد بعثا برسالة في 13 أكتوبر تشرين الأول لنظيريهما في إسرائيل ضمت قائمة بإجراءات معينة يتعين على إسرائيل اتخاذها خلال 30 يوما لتحسين الوضع المتدهور في غزة. وقالا في الرسالة إن عدم تحسين هذا الوضع قد يكون له تبعات محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.
ورفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل أمس الثلاثاء، وهو الموعد النهائي للمهلة الأمريكية، توضيح ما إذا كانت هذه الإجراءات المعينة قد لُبيت. وبدلا من ذلك، قال للصحفيين إن إسرائيل اتخذت خطوات لتلبية المطالب وإن واشنطن ستواصل تقييم الوضع.
وتابع “شهدنا إحراز بعض التقدم. ونود أن نرى المزيد من التغييرات تحدث. نعتقد أنه لولا التدخل الأمريكي، ربما لم تكن هذه التغييرات لتحدث على الإطلاق”، مضيفا أن واشنطن ستستمر في تقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الأمريكي.
وقالت ثماني منظمات إغاثة دولية، من بينها أوكسفام وإنقاذ الطفل، في تقرير إن إسرائيل لم تلب المطالب بحلول الموعد النهائي المحدد.
وفي بيان أصدرته في وقت لاحق، انتقدت حركة حماس ما أعلنته إدارة بايدن أن إسرائيل اتخذت إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
وقالت الحركة الفلسطينية إنها تعد التقييم “تأكيدا للشراكة الكاملة لإدارة الرئيس بايدن في حرب الإبادة الوحشية بحق شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من عام وعمليات التطهير العرقي والمجازر والتجويع المستمرة في شمال القطاع منذ 35 يوما”.
واتهمت الحركة واشنطن مجددا “بتقديم الغطاء السياسي والعسكري والحماية من المساءلة والمحاسبة عبر تعطيل أدوات القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات التي صمِّمَت لحماية المدنيين، في سلوك يثبِّت دورها كراع أساسي لإرهاب كيان الاحتلال الفاشي بحق شعبنا وشعوب المنطقة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:13

تأهب جماهيري على أعلى المستويات قبيل مواجهة الأردن والعراق

12:00

جيش الاحتلال يواصل تدمير ضاحية بيروت الجنوبية ويرسل إنذارات إخلاء جديدة

11:49

كابيتال بنك يدعم جمعية أطفال فتافيت السكر الخيرية‎

11:35

53 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:29

تعميم من المركزي على جميع البنوك العاملة في الاردن

11:19

نتنياهو يهدد بقصف حقول النفط الإيرانية إذا هاجمت طهران تل أبيب مجددًا

10:57

روسيا تقصف كييف وتقترب من كوبيانسك بخاركيف

10:49

16 شهيدا في قصف على شرق لبنان وغزة

10:16

خلاف حول لائحة الأجور بين شركات التأمين ونقابة الأطباء

10:09

وفيات الأربعاء 13-11-2024

10:04

مشاركة الأردني الكويتي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التدريبي

09:57

وزير الإدارة المحلية يكشف الخيارات المـتـاحـة لتنفيـذ حســبـة جـورة اربـد

وفيات
وفيات الأربعاء 13-11-2024غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024