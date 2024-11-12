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سائقو التاكسي في الأردن يواجهون مخاطر الاعتداء والابتزاز

3 ساعات ago
سائقو التاكسي في الأردن يواجهون مخاطر الاعتداء والابتزاز

وطنا اليوم_كشف أحد سائقي التاكسي لقناة تلفزيونية محلية، عن تفاصيل حادثة اعتداء وسرقة تعرض لها أثناء تأدية عمله، مما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها سائقو الأجرة في الأردن.

 

وفي حديثه أوضح أن راكبًا ادعى أنه من خارج الأردن وطلب التوصيل إلى منطقة نائية، حيث قام بعد الوصول بفك حزام الأمان واعتدى عليه بسلاح أبيض، طالبًا أمواله. وبالرغم من مقاومته، استطاع الجاني سرقة أمواله والهروب.

 

وأشار إلى أن السائقين يواجهون حالات ابتزاز متكررة، لا سيما من بعض الركاب الإناث اللواتي يهددن برفع شكاوى كيدية مقابل دفع مبالغ مالية، مضيفًا أن حادثة تهديد تعرض لها من إحدى الراكبات، تدخل فيها ضابط عسكري لحمايته.

 

وفي تعليق قانوني، أشار المحامي عدنان الخشاشنة إلى أن مثل هذه الحوادث ليست ظاهرة عامة لكنها تتطلب إجراءات وقائية، مقترحًا تركيب حاجز زجاجي داخل سيارات الأجرة وتركيب كاميرات مراقبة داخلية لردع أي محاولات اعتداء وحماية السائقين.

 

وأكد الخشاشنة ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية على تتبع مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، داعيًا إلى تعزيز حماية السائقين من مثل هذه الاعتداءات .


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