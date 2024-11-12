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ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف

ساعتين ago
ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف

وطنا اليوم – أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، لدى لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، ضرورة تعزيز الاستجابة الدولية للكارثة الإنسانية في غزة.

 

وشدد سمو ولي العهد خلال اللقاء، الذي عقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين (COP29) في باكو، على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وخفض التصعيد في المنطقة.

 

ولفت سموه إلى ضرورة السماح لمنظمات الإغاثة الدولية بأداء واجبها الإنساني في قطاع غزة والمنطقة، محذرا من تبعات الضغوط غير المسبوقة التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة والضفة الغربية.

 

وأشاد سمو ولي العهد بالجهود الدبلوماسية التي يبذلها غوتيريش لتحقيق الاستقرار في المنطقة، كما ثمن الدعم الفني والتقني الذي تقدمه اليونيسف ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأردن.

 

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.


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