وطنا اليوم_قررت النيابة العامة في مصر، إحالة الفنان عمرو دياب إلى المحاكمة العاجلة، لمحاكمته بتهمة صفع شاب يُدعى سعد أسامة بإحدى حفلات الزفاف.

وحددت محكمة جنح التجمع لـ”الهضبة”، جلسة في آخر أسبوع بشهر نوفمبر الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة داخل الفندق، التي وثقت لحظة التعدي على الشاب، وباشرت الأجهزة الأمنية إجراء تحريات موسعة حول الواقعة، لسماع أقوال شهود العيان وجمع الأدلة.

وحرر سعد أسامة محضرا ضد الفنان عمرو دياب اتهمه بالإهانة والضرب علي الوجه وأنه كان يرغب في التقاط صورة تذكارية مع دياب فقط مقدما فيديو الواقعة.

وفي سياق متصل حرر دفاع عمرو دياب بلاغا ضد المعجب بعمرو دياب، سعد أسامة، متهما اياه بالاعتداء عليه وجذبه من ملابسه بطريقة غير لائقة خلال حفل الزفاف.