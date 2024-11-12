الملكة رانيا تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن

وطنا اليوم:التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم في دارة الياسمين باللويبدة سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، كما زارت جلالتها إحدى الشركات المستفيدة من برامج الجمعية وهي محمصة وأكاديمية بُنّي للقهوة.

وخلال اللقاء الذي حضرته رئيسة مجلس إدارة الجمعية أمل دغلس، استعرضت العضو المؤسس والرئيسة التنفيذية للجمعية ثناء الخصاونة، مسيرة الجمعية في التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم المجتمعات المحلية من خلال التخطيط الاستراتيجي والابداعي الذي يهدف إلى الوصول لأثر حقيقي ومستدام يتميز بالجودة الفعلية التي تترك أثراً ملموساً ينعكس على عمل وأداء المرأة العاملة وصاحبة الأعمال.

وتمكنت الجمعية من تحقيق نجاح باهر عبر تطبيق العديد من البرامج، أهمها وحدة التصدير التي أنشأتها عام 2019 لدعم وصول المرأة إلى الأسواق العالمية من خلال زيادة الفرص التصديرية وجاهزية المشاريع للتصدير.

وتعمل الجمعية من خلال مشروع (تفردي) على تطوير مهارات النساء وقدراتهن لبدء مشاريعهن الخاصة في مختلف محافظات المملكة، وتقوم الجمعية بدور المنسق المحلي لمبادرة مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين التي تهدف إلى تغيير الصورة النمطية حول دور المرأة ورفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الخاص من خلال فتح آفاق جديدة لعمل المرأة في مجالات غير تقليدية.

والتقت جلالتها عدداً من السيدات المديرات أو صاحبات الشركات المشاركات في ورشة تدريبية متخصصة ضمن برنامج وحدة التصدير بهدف زيادة تنافسية شركاتهن في الأسواق العالمية.

وتبادلت جلالتها الحديث مع عدد من سيدات الجمعية اللواتي شاركن تجاربهن حول الخدمات والبرامج التدريبية المقدمة بالتعاون مع الشركاء المحليين، ودور تلك البرامج في تعزيز قدراتهن الإدارية وتحقيق التوازن بين حياتهن الاجتماعية والمهنية.

كما زارت جلالتها محمصة وأكاديمية بُنّي للقهوة، وهي إحدى الشركات المستفيدة من وحدة التصدير التابعة للجمعية ضمن برنامج تعزيز الصادرات. واستعرضت السيدة شيرين محيسن وزوجها السيد جيمس اينيس مؤسسي المشروع مراحل التأسيس والعمل ودور الأكاديمية في تمكين الأفراد والشركات من خلال تقديم دورات تدريبية للمجتمع المحلي في صناعة القهوة وتقديم منتجات قهوة عالية الجودة.