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البنوك تطلق غدا مبادرة لدعم مشتري الشقق بفائدة ثابتة

منذ 5 ثواني
البنوك تطلق غدا مبادرة لدعم مشتري الشقق بفائدة ثابتة

وطنا اليوم:تعلن جمعية البنوك الأردنية، غدا الأربعاء، عن تفاصيل مبادرة للبنوك تهدف إلى دعم مشتري الشقق “لأول مرة”، تلبي تطلعات المواطنين وتساعدهم في تملك شققهم السكنية، كما ستحفز قطاع الإسكان في الأردن.
وتبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار، من خلال توفير منتج قرض/تمويل المشتري الشقق السكنية لأول مرة، وتتضمن سعر فائدة ثابت 4.99 بالمئة لأول 3 سنوات، وبما يتواءم مع المتطلبات والأحكام المعمول بها في البنوك.
الى ذلك توقع رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة، الثلاثاء، أن يشهد قطاع الإسكان نشاطا في المبيعات عقب قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشقق السكنية من رسوم المسقفات بنسبة 50% لمدة 3 سنوات لمن يشتري شقة لأول مرة، وإعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 مترا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.


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