الملك يفتتح مجمع التكنولوجيا والبحث والابتكار في الجامعة الألمانية الأردنية

وطنا اليوم:افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مجمع التكنولوجيا والبحث والابتكار في الجامعة الألمانية الأردنية، والذي يهدف إلى تعزيز ريادة الجامعة في مجال التكنولوجيا والبحوث، والمساهمة في التقدم العلمي للمملكة ودعم النمو الاقتصادي.

واطلع جلالته خلال الزيارة على مختبرات المبنى الجديد، واستمع إلى شرح قدمه عدد من الطلبة حول مشاريعهم التي توظف التكنولوجيا لتوفير حلول ريادية.

كما اطلع جلالة الملك على خطط التعاون بين الجامعة وهيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عبر إنشاء مقر للأبحاث التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي داخل الجامعة.

ورعى جلالته احتفال الجامعة بالذكرى العشرين لتأسيسها، الذي تضمن عرضا عن إنجازات الجامعة وخريجيها، ورؤيتها المستقبلية قدمه الدكتور علاء الدين الحلحولي ورئيسة جامعة ماغديبورغ شتندال للعلوم التطبيقية الدكتورة مانويلا شفارتز.

وأشار العرض إلى أن برامج الجامعة تركز على التعليم التطبيقي والتدريب العملي، من خلال شراكات مع 120 جامعة ألمانية، ومع 5 آلاف شركة ومصنع ألماني. وخرّجت الجامعة نحو 8 آلاف طالب وطالبة في برامج البكالوريوس والماجستير، بمعدل توظيف بلغ 92 بالمئة خلال الستة أشهر الأولى بعد تخرجهم.

وأنعم جلالة الملك على الدكتور اندرياس جايجر بميدالية اليوبيل الفضي، تقديرا لدوره في تعزيز التعاون بين الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة ماغديبورغ ستندال للعلوم التطبيقية في ألمانيا، ولإسهاماته في تأسيس الجامعة الألمانية الأردنية.

وحضر الاحتفال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ومدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البطاينة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، والسفير الألماني في الأردن بيرترام فون مولتكه، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.