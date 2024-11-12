قتيلان في نهاريا وتوقف مطار بن غوريون جرّاء رشقة صاروخية من لبنان

وطنا اليوم:أفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلي بمقتل شخصين اليوم الثلاثاء جراء سقوط صاروخ في نهاريا الساحلية، بينما قتل 5 أشخاص على الأقل في غارة إسرائيلية على قرية تقع شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مدن حيفا وعكا ونهاريا وتل أبيب ومناطق الجليل الأعلى شمالا؛ جراء إطلاق صواريخ ومسيرات من لبنان دفعت السكان إلى الاحتماء بالملاجئ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عددا من “الأهداف الجوية المشبوهة” أطلقت من لبنان.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها، في حين ذكر الجيش أنه اعترض 3 صواريخ عبرت من لبنان في منطقة الوسط.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن العمل بمطار بن غوريون شرقي تل أبيب تعطل لأكثر من نصف ساعة إثر رشقة الصواريخ من لبنان.

وأوردت صحيفة يسرائيل هيوم وقوع إصابة مباشرة بمبنى في مدينة نهاريا الساحلية، وأظهرت مقاطع فيديو لحظة سقوط الصاروخ على المبنى وتصاعد أعمدة الدخان ونيران منه، قبل أن تعلن السلطات مقتل شخصين في المدينة.

كما أفادت الصحيفة بسقوط صواريخ في أكثر من موقع في نهاريا ومحيطها.

هجمات لحزب الله

بدوره، أعلن حزب الله الثلاثاء استهداف 3 مستوطنات في شمال إسرائيل بصواريخ، والتصدي لمسيرتين وإجبارهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وعبر سلسلة بيانات على منصة تليغرام، قال حزب الله إنه هاجم بصليات صاروخية مستوطنات كفر بلوم وكفر يوفال وديشون.

وأضاف أن دفاعاته الجوية تصدت لطائرتين مسيرتين من نوع “هرمز 450” وأجبرتهما على مغادرة أجواء جنوب لبنان.

وقال الحزب، في بيان مساء الثلاثاء، إنه قصف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة برشقة صاروخية.

وأنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سكان 14 قرية بجنوب لبنان بإخلاء منازلهم “فورا” تمهيدا لقصف سينفذه بتلك المناطق، دون تحديد سقف زمني لعودتهم إليها.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في منشور على منصات التواصل، إنه يوجه الإنذار لسكان قرى شقرا، حولا، مجدل سلم، طلوسة، ميس الجبل، صوانة، قبريخا، يحمور، ارنون، بليدا، محيبيب، برعشيت، فرون، غندورية.

وأضاف مخاطبا سكان القرى “عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي”، وتابع “يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم”.

ولم يحدد المتحدث سقفا زمنيا لعودة السكان إلى قراهم مكتفيا بالقول “سنقوم بإبلاغكم بالتوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك”.

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية بجنوب لبنان مطلع الشهر الماضي وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات مشابهة لعشرات القرى في جنوب لبنان.

وتشهد مناطق مختلفة في لبنان حركة نزوح من السكان هربا من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

5 قتلى

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح جراء غارة إسرائيلية على قرية بعلشميه شرقي بيروت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني قوله إن الغارة استهدفت منزلا في منطقة عاليه الجبلية البعيدة عن الحدود مع إسرائيل والتي نادرا ما تستهدف، مشيرا إلى أن “المنزل يقطنه نازحون من بينهم عدد من النساء والأطفال”.

يأتي ذلك غداة غارة دامية في أقصى شمال لبنان على منزل تقطنه عائلة نازحة كذلك أودت بحياة 8 أشخاص، وفق وزارة الصحة.

وتشنّ اسرائيل بين حين وآخر غارات عنيفة على بلدات وقرى تقع خارج معاقل حزب الله تستهدف سيارات أو أفرادا أو شققا سكنية بذريعة أنها تعود لأفراد في الحزب.

غارات على الضاحية الجنوبية

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء 5 غارات جوية على الأقل على الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعد معقل حزب الله.

وارتفعت أعمدة الدخان فوق بيروت وهزت الانفجارات العاصمة في منتصف النهار تقريبا. وتلت الانفجارات تحذير نشره متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصات التواصل الاجتماعي والذي حدد 12 موقعا في الضاحية الجنوبية قال إن الجيش “سيعمل ضدها… بقوة على المدى الزمني القريب”.

وحذر المتحدث السكان من أنهم يوجدون قرب منشآت تابعة لحزب الله.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات نتيجة لأحدث الضربات. ونزح معظم السكان من الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدأت إسرائيل قصف المنطقة في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها حزب الله، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 146 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و287 قتيلا و14 ألفا و222 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.