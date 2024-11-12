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تنفيذ حكم الإعدام في أردنيْين بالسعودية

منذ 4 ساعات
Saudi police secure an area where a militant was killed in Riyadh July 3, 2005. A senior al Qaeda militant was killed in clashes between Saudi police and wanted suspects in the capital Riyadh on Sunday. REUTERS/Sultan al Fahed ZH/TW

وطنا اليوم:اعلنت السلطات السعودية تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق شخصين من الجنسية الأردنية ، في منطقة الجوف بعد ادانتهما بتهمة تهريب المخدرات.
وقالت وزارة الداخلية ان كلا من (محمد.ز.ن) و(سعد.م.ن) (أردنيي الجنسية) اقدما على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى السعودية ، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
ةبينت الوزارة انه تم تنفيذ الحكم الثلاثاء 10 / 5 / 1446هـ الموافق 12 / 11 / 2024م بمنطقة الجوف


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