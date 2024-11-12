زهدي جانبيك يكتب: مثل (الريح) على البلاط

زهدي جانبيك يكتب: التعريف الحقيقي (للريح) على البلاط هو: صدور 368 قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة، ومجلس الامن، ومنظمة التعاون الاسلامي، وجامعة الدول العربية، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية خلال عام 2024…

ولم تتمكن كل هذه الهيئات بكل قراراتها ان تحمي طفلا في غزة من المذبحة … او تدخل علبة حليب الى شمال غزة لحماية طفل رضيع من الموت جوعا …

هذا هو التعريف والتفسير الحقيقي للمثل الذي يقول: مثل الريح على البلاط …

والفرق الوحيد بين هذه القمم ورياحها انها انعقدت في ايام الاسبوع المختلفة … فقط. اما باقي مضامينها فهو واحد: مجرد علك حكي.

الاثنين: القمة العربية والإسلامية غير العادية الرياض، المملكة العربية السعودية 9 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 11 نوفمبر / تشرين ثاني 2024م وصدر عنها 38 قرارا.

الخميس: القمة العربية الثالثة والثلاثين، التي انعقدت في مملكة البحرين في مايو/ أيار 2024م، وأصدرت 20 قرار من المنامة.

الاحد: القمة الإسلاميةالخامسة عشر التي انعقدت في جمهورية جامبيا في مايو/ أيار 2024م واصدرت 269 قرارات من جامبيا.

السبت: القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر / تشرين ثاني 2023م، واصدرت 31 قرارات من الرياض.

ايام الاسبوع: قرارات مجلس الأمن 2735 (2024) و 2728 (2024) و 2720 (2023)، 2712 (2023)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وأمن ودون عوائق، والقرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار،

الجمعة: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 10 مايو/ أيار 2024 بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الجمعة: الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو / تموز 2024م نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.

الاربعاء: القرار 10/24-A/RES/ES الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر/ أيلول 2024 الذي اعتمد مخرجات الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.

انضمام الاتحاد الافريقي الى سحجة البلاط: اتفق كل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي في مدينة الرياض على الآلية الثلاثية لدعم القضية الفلسطينية.

اجمل واكذب قرار: بعد ان اصدرت منظمة التعاون الإسلامي في قمتها في دولة الجابون 268 قرارا مختلفا حول كل شيء أصدر المؤتمر قراره رقم 269 نصه كما يلي: – قرر المؤتمر ترشيد قراراته وبيانه الختامي.

وأتساءل هنا ، هل الترشيد بالقرارات كان قبل اصدار 269 قرارا في جلسة واحدة…وكانت نتيجة الترشيد هذا العدد من القرارات؟؟؟ …