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الفايز يبحث مع السفير الكويتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

منذ 5 ساعات
الفايز يبحث مع السفير الكويتي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، مع سفير دولة الكويت لدى المملكة حمد راشد المري، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات.
وأشاد الفايز لدى استقباله المري اليوم الثلاثاء، بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية الأردنية الكويتية، مؤكدا أن علاقات البلدين الشقيقين علاقات راسخة وتاريخية ومتينة، ويحرص جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، على إدامتها لما فيه خدمة المصالح المشتركة والقضايا العربية والإسلامية.
من جانبه، هنأ السفير الكويتي الفايز بمناسبة صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لمجلس الأعيان، مشيرا إلى متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه بمختلف المجالات، والحرص المشترك على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
كما تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة وإنهاء دوامة العنف في المنطقة


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