القوات المسلحة تنفذ إنزالا جويا لمساعدات إنسانية وإغاثية على غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية الثلاثاء، إنزالاً جوياً جديداً لمساعدات إنسانية وإغاثية على جنوب قطاع غزة من خلال طائرة نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي.

واشتمل الإنزال الذي نُفذ بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية على مساعدات إنسانية وإغاثية لمساندة الأهل في قطاع غزة جراء الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع ولتحسين الأوضاع الإنسانية هناك.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية من خلال الإنزالات الجوية والقوافل البرية، لمساعدة الأهل والتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة في القطاع.

يشار إلى أن مجموع الإنزالات الجوية الأردنية بلغ 123 إنزالاُ و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.