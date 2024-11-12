ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 2.3 مليار دولار منذ بداية العام

وطنا اليوم:أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد عند 20.4 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الأول 2024.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الاحتياطيات تغطي مستوردات المملكة لأكثر من 8 شهور من السلع والخدمات.

وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول بمقدار 2.3 مليار دولار، كما سجلت ارتفاعا خلال شهر تشرين أول بواقع 200 مليون دولار مقارنة بالشهر الذي سبقه.

ووصلت الاحتياطيات بنهاية العام 2023 إلى مستوى 18.1 مليار دولار واستمرت بالارتفاع حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام 2024.

ويعود ارتفاع الاحتياطات لزيادة حوالات العاملين بالخارج لتصل إلى 2.3 مليار دولار لذات الفترة المذكورة، إضافة لتراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 5%.

كما كان للدخل السياحي أثر إيجابي على بتسجيله 5.6 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي.