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الطاقة: 99.9% من السكان في الأردن مزودين بالكهرباء

منذ 6 ساعات
الطاقة: 99.9% من السكان في الأردن مزودين بالكهرباء

وطنا اليوم:بلغت نسبة السكان المزودين بالكهرباء 99.9 بالمئة، فيما بلغ نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء 1890 “ك.و.س” خلال العام الماضي، بحسب بيانات ميزان الطاقة الصادرة أخيرا، عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأشار ميزان الطاقة المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني، الى ان مستوردات النفط والمشتقات النفطية، “النفط الخام 42 بالمئة، الديزل 24 بالمئة، البنزين 21 بالمئة، غاز بترولي مسال 11 بالمئة، وقود الطائرات 1 بالمئة والكاز 1 بالمئة”، أما الإنتاج المحلي “الطاقة المستوردة 76 بالمئة” و”الطاقة المحلية 24 بالمئة”.
وبشأن تطور استهلاك المشتقات النفطية خلال العام الماضي، أشار الميزان، الى ان استهلاك الغاز المسال بلغ 13 بالمئة والبنزين 34 بالمئة ووقود الطائرات 7 بالمئة والكاز 3 بالمئة والديزل 39 بالمئة وزيت الوقود 4 بالمئة.
وبشأن التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة النهائية، “42 بالمئة لقطاع النقل، 24 بالمئة لقطاع المباني، 18 بالمئة للقطاع التجاري وقطاعات أخرى و16 بالمئة للقطاع الصناعي”، فيما كان التوزيع القطاعي لاستهلاك الطاقة الكهربائية، “المباني السكنية والحكومية 46 بالمئة، الصناعي 22 بالمئة، التجاري 17 بالمئة، الزراعي وضخ المياه 13 بالمئة، إنارة الشوارع 2 بالمئة والنقل (محطات الشحن الكهربائي) 0 بالمئة”.
وبخصوص خليط الطاقة الكلي، “النفط الخام والمشتقات النفطية 45 بالمئة، الغاز الطبيعي 31 بالمئة، الطاقة المتجددة 14 بالمئة، الصخر الزيتي 8 بالمئة، الكهرباء المستوردة 1 بالمئة، الفحم الحجري و اللجنايت 1 بالمئة”.


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